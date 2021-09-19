Майкоп, 19 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Адыгее проверяют факт нарушения на одном из избирательных участков. Видео с моментом вброса бюллетеней было размещено в соцсети. На нем в кадр попала председатель участковой избирательной комиссии, пишет «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17−19 сентября 2021 года в России — трансляция»

К проверке привлечены правоохранительные органы. Председатель комиссии отстранена от работы на выборах. Урна, которая попала в кадр, опечатана. Бюллетени, находившиеся в ней, не будут учитываться при окончательном подсчете голосов избирателей, сообщили в ЦИК Адыгеи.

«Уже проводится проверка. Привлечены органы внутренних дел. В отношении председателя комиссии, которая зафиксирована на этом видео, принято решение об отстранении от выборов. Завтра на участке исполнять обязанности председателя будет другой человек», — приводит слова представителя избиркома «Интерфакс».

Стоит отметить, что это пока единственный факт нарушения, зафиксированный в ходе выборов в Адыгее.