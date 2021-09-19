Гонолулу, США, 19 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали при обрушении ветки гигантского баньяна в Гонолулу. Об этом 18 сентября сообщил новостной портал Hawaii News Now.

Ксения Рябова ИА REGNUM Ходульные корни дерева баньян на острове Lantau

ЧП произошло в городе Вайкики. Гигантская ветка, обрушившись, зацепила семерых человек. Четверых из них госпитализировали, троих осмотрели на месте происшествия и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, баньян — это дерево с самой большой в мире площадью кроны. Подобные деревья вырастают радиусом до 350 метров при высоте не более 30 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе Чувашии, на которого упало дерево во время заготовки древесины. У него диагностировали закрытый перелом со смещением.