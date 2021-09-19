Ижевск, , 08:21 — REGNUM Голосование на выборах в Госдуму РФ в нынешнем году, которое в условиях пандемии проходит в течение трех дней, полностью себя оправдывает. Об этом 19 сентября заявил депутат Государственной Думы от Удмуртии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев во время посещения ситуационного центра партии в Ижевске.

Андрей Исаев Duma.gov.ru

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«Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% — это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая — 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии», — приводит его слова пресс-служба партии.

Также Исаев отметил, что во время своей поездки в Удмуртию он посетил ряд избирательных участков в Завьяловском и Шарканском районах Республики, а также в Ижевске и Воткинске.

«Все организовано хорошо, наблюдатели от разных политических партий работают со взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют. Организованы необходимые меры санитарной безопасности, все члены избирательной комиссии в масках, защитных экранах, перчатках, всем избирателям проводится термометрия», — уточнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Барнаула Вячеслав Франк 19 сентября проголосовал на избирательном участке №221 краевого центра.