Иркутск, , 08:19 — REGNUM По состоянию на 12:00 местного времени 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы в Иркутской области составила 24,37%. Как передает избирком региона, всего проголосовали уже 449 619 человек.

Выборы Congress of local and regional authorities

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Высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского (49,14%), Баяндаевского (43,49%), Катангского (39,79%) районов. В Иркутске на избирательные участки пришли 22,79% (105 438 избирателей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго дня голосования (18 сентября 2021 года) в Иркутской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы удвоилась, составив 19,41%.

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