Анадырь, , 08:19 — REGNUM На Чукотке на 15:00 местного времени 19 сентября (06:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 54,94% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК РФ.

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На 10:00 (03:00 по мкс) в автономном округе явка составляла 50,51%.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка на Чукотке на 15:00 18 сентября была 48,35%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 70,81%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на 12:00 местного времени 19 сентября (05:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 28,28% избирателей.