Барнаул, 19 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Глава Барнаула Вячеслав Франк 19 сентября проголосовал на избирательном участке №221 краевого центра. Как сообщает пресс-центр мэрии города, также он выбрал один из 11 вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого законодательного Собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов», — сказал мэр.

Также он выразил уверенность, что горожане найдут возможность сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, по итогам второго дня голосования, на избирательные участки пришли 383 520 жителей Алтайского края (21,53%).

По данным избирательной комиссии Алтайского края, более 16 процентов барнаульских избирателей уже определились со своим выбором, проголосовав 17 и 18 сентября.

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