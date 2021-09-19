Красноярск, 19 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае 19 сентября по состоянию на 10:00 (местное время) проголосовали 490 859 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, это 23,78% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Активнее всего голосуют Северо-Енисейский район (62,57%), ЗАТО Солнечный (55%), Байкит (почти 49%).

В Красноярске самая высокая явка зафиксирована в Железнодорожном районе (23,5%), самая низкая — в Советском (14,5%).

По избирательным округам на выборах в Госдуму РФ по явке лидирует Енисейский округ (29,72%). Явка по Центральному округу составила 20,41%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Заксобрания, а также кампании муниципального уровня.