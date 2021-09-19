Майкоп, 19 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Адыгее 19 сентября с 08:00 стартовал третий день выборов. Избиратели республики выбирают, помимо депутатов Государственной думы восьмого созыва, представителей в республиканский парламент Госсовет-Хасэ.

ИА REGNUM Выборы

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Предыдущие два дня голосования в регионе прошли при высокой явке избирателей. По данным Центризбиркома РФ, на избирательные участки пришли 167 223 избирателя. Явка на 20:00 18 сентября составила 49,02%.

Напомним, в Адыгее всего проходят 20 избирательных кампаний. Первый день голосования на выборах в Госдуму и республиканский законодательный орган в Адыгее завершился при явке 25,67% избирателей.

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