В Самарской области возбудили дело после порчи имущества храма
Самара, 19 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Уголовное дело о порче имущества храма возбуждено в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Никитский источник»
Сообщается, что настоятель храма, расположенного в Кинельском районе, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица нанесли надписи на фасад часовни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам вандализма.
Сейчас следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастными к данному преступлению. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в селе Бодановка Кинельского района в купель и колодец неизвестные лица вылили салярку. Таким образом, они испортили источник Серафима Саровского.