Самара, 19 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Уголовное дело о порче имущества храма возбуждено в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Никитский источник»

Сообщается, что настоятель храма, расположенного в Кинельском районе, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица нанесли надписи на фасад часовни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам вандализма.

Сейчас следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастными к данному преступлению. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в селе Бодановка Кинельского района в купель и колодец неизвестные лица вылили салярку. Таким образом, они испортили источник Серафима Саровского.