Мюнхен, Германия, 19 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности не разрешится до 2023 года, заявил генеральный директор Daimler Ола Каллениус на автосалоне в Мюнхене.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Каллениус рассказал, что в концерне ожидают некоторого улучшения ситуации в последнем квартале 2021 года. Он добавил, что спрос на рынке чипов для автопрома будет превышать предложение и в 2022 году.

Глава Daimler объяснил, что сложившийся в отрасли дефицит является структурной проблемой, а не временным явлением на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Каллениус подчеркнул, что значительного улучшения ситуации не стоит ожидать до 2023 года.

Проблема нехватки чипов для электронных автомобильных систем возникла в конце 2020 года. Ситуация усугубилась в 2021 году, из-за этого крупнейшие автопроизводители были вынуждены сократить объёмы производства.