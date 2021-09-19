Чита, 19 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 19 сентября привит 336 901 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Вакцина

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Завершили вакцинацию 315 373 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

Всего за две суток вакцинированы более двух тысяч жителей Забайкалья: 816 человек получили первую дозу инъекции, завершена вакцинация ещё у 1209 человек.

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