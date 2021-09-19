Кемерово, 19 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области работают 1697 избирательных участков, из них шесть участков, образованных в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, открылись только сегодня, 19 сентября — в единый день голосования. Об этом сообщает региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области Голосование в Кузбассе

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Отметим, что на территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва. Также будет обновлен совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 20:00 (время местное) 18 сентября избирательные участки Кузбасса посетили 1 107 095 человек — 57,23%.

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