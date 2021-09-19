Пермь, 19 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Пермском крае на объектах, где расположены избирательные участки, в дни выборов (17−19 сентября) дежурство несут 366 представителей Управления государственной противопожарной службы региона, сообщает крайизбирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная безопасность

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Всего в период выборной кампании задействовано 1758 участков, расположенных на 1429 объектах. Почти во всех городах и крупных населенных пунктах группировка усилена сотрудниками пожарной охраны регионального МЧС.

В день проведения голосования до открытия избирательного участка дежурный проводит инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности, осмотр путей эвакуации, проверяет наличие и исправность первичных средств пожаротушения, исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания и депутатов 14 муниципальных образований (в четырех случаях выборы основные, в десяти — дополнительные).⠀⠀