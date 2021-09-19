Якутск, 19 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В селе Оннес в Якутии сотрудники центра общественного наблюдения республики зафиксировали нарушения. Два жителя этого населённого пункта проголосовали без паспортов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в организованном региональной общественной палатой центре.

Mil.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: В Якутии к полудню третьего дня выборов проголосовала 231 тыс. избирателей

«На избирательном участке № 56 была допущена ситуация, когда при выездном голосовании в с. Оннес Амгинского улуса с участием общественного наблюдателя двое избирателей проголосовали без предъявления паспорта и удостоверения личности. Данный факт зафиксирован общественным наблюдателем», — сообщили в центре общественного наблюдения.

Бюллетени избирателей, голосовавших без паспорта, аннулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько избирателей Якутска с подтверждённым диагнозом COVID-19 решили не смотря на это прийти и проголосовать. После визитов на избирательные участки коронавирусных больных помещения пришлось полностью дезинфицировать.