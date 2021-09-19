Чита, , 07:47 — REGNUM В Забайкальском крае 19 сентября по состоянию на 10:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 215 653 избирателя. Таким образом, явка составила 27,79%.

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Напомним, забайкальцы с 17 по 19 сентября участвуют не только выборах депутатов Государственной думы. Им предстоит определиться также с руководителями муниципальной власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка в Забайкалье составляла 13,10%.

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