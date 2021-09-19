Бердск, Новосибирская область, , 07:48 — REGNUM К главе новосибирского Бердска Евгению Шестернину от территориальной избирательной комиссии поступила просьба пустить дополнительный маршрут от отдалённых районов. Об этом сообщили в администрации города.

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«В настоящий момент запущено дополнительное маршрутное такси от удалённого района «Вега» до УИК-1346», — уточнили в региональном избиркоме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области явка на выборах на 10:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 20,50%.

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