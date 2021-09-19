Вашингтон, 19 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. начала работу над новой версией мелодрамы 1992 года «Телохранитель». Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из кф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США Телохранитель-профессионал

К работе над сценарием студия привлекла драматурга Мэтью Лопеса, недавно номинированного на театральную премию «Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre» за пьесу «Наследие». Автор сценария оригинального фильма — Лоуренс Кэздан — также присоединился к проекту в качестве продюсера.

Также продюсерами станут Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Кресло исполнительного продюсера займёт Ник Рейнольдс. Актёрский состав ещё не утверждён.

Оригинальный триллер «Телохранитель» режиссёра Мика Джексона вышел в 1992 году. Главные роли в фильме исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон.

Фильм очень успешно выступил в мировом прокате, собрав более $400 млн при бюджете в $25 млн. Также картина была удостоена премии «Грэмми» в двух категориях и номинирована на премию «Оскар». При этом картина собрала семь номинаций на антипремию «Золотая малина».