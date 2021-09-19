Абакан, 19 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Госдумы РФ в Хакасии на 10:00 (местное время) 19 сентября составляет 19,37%. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РФ.

R-19.ru Город Абакан

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Самая высокая явка среди территорий республики зафиксирована в Орджоникидзевском районе (26,71%), самая низкая — в Черногорске (15,94%). В Абакане — 17,80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 17−19 сентября 2021 года проводятся 28 избирательных кампаний различного уровня. Самая масштабная — выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Также в регионе выбирают главу Усть-Абаканского района, депутатов горсовета Абазы. В Аскизском районе проходят дополнительные выборы в совет депутатов.