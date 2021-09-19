Чита, 19 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 18 сентября по состоянию на 20:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие избирателей. Таким образом, явка составила 23,04%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Всего на избирательные участки пришли 178 778 человек. Активнее всего по итогам двух дней голосовали жители ЗАТО Горный — 47,58%, в Тунгиро-Олёкминском районе на выборы пришли 36,63% избирателей, в Могойтуйском районе — 35,99%, Шелопугинском районе — 35,68%.

Самые низкие показатели по явке по итогам двух дней голосования демонстрируют Каларский округ — 14,31% и Могочинский район, где на избирательные участки 17−18 сентября пришли 15,63% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка в Забайкалье составляла 13,10%.

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