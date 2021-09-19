Мариинск, Кемеровская область, , 07:41 — REGNUM В Мариинском районе Кемеровской области на выборах проголосовал 101-летний ветеран войны Петр Иванович Шипулин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

101-летний ветеран войны Петр Шипулин проголосовал в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Он считает выборы своим гражданским долгом и никогда их не пропускает. Представители УИК пришли к ветерану домой. Вся процедура голосования заняла буквально несколько минут. Во время процедуры были соблюдены все меры антикоронавирусной безопасности», — уточнили в областной администрации.

Петр Шипулин — участник войны с Японией. В составе Забайкальского фронта он принимал участие в боевых разгромах Квантунской армии. Награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу с Японией», «За победу над Германией», медалью Жукова и юбилейными медалями.

Ранее и сообщало, что 100-летняя участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова из Анжеро-Судженска также проголосовала на выборах депутатов Государственной думы России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемеровской области проголосовала на выборах 100-летняя участница войны