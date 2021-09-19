Пермь, 19 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Жители Пермского края, не успевшие получить паспорт до 19 сентября, смогут сделать это непосредственно в единый день голосования. Специалисты многофункциональных центров будут выдавать готовые документы заявителям, которые ранее обращались по вопросу замены паспорта гражданина России, сообщает крайизбирком.

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В свою очередь руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов проинформировал о том, что в воскресенье, 19 сентября, забрать готовый паспорт в МФЦ можно будет с 09:00 до 13:00 по местному времени ( 07:00—11:00 мск).

Напомним, на территории Прикамья 19 сентября проходит третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, а также депутатов органов местного самоуправления.