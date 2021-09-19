Ханты-Мансийск, , 07:34 — REGNUM Избирателям Югры напомнили о надомном голосовании. Избирком ХМАО сообщает, что 19 сентября — последний день больших выборов.

Югорчан ждут на избирательных участках Пресс-служба избиркома ХМАО ©

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Если вы можете прийти на избирательные участки, то сделайте это до 20:00 по местному времени. Если по каким-либо причинам вы хотите проголосовать на дому, то заявиться на этот формат выборов можно только до 14:00 сегодняшнего дня. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию письменно или устно (лично или по телефону), передав просьбу через родственников или знакомых», — напоминают в избиркоме ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре выборы проходят с 17 по 19 сентября. Жители ХМАО выбирают депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы и регионального парламента.