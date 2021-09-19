Кемерово, 19 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по итогам 17 и 18 сентября на выборах проголосовало 1 млн 107 тыс. 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Голосование в Кузбассе

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Всего в Кузбассе работают 1697 избирательных участков, из них шесть участков, образованных в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, открылись только сегодня — в единый день голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 20:00 18 сентября явка по избирательным округам выглядела так: округ №101 — проголосовали 294 357 избирателей (60,43%); округ №102 — проголосовали 300 202 избирателя (62,84%); округ №103 — проголосовали 291 542 избирателя (61,39%); округ №104 — проголосовали 220 994 избирателя (44,69%).