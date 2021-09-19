Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в основной день голосования 19 сентября. Глава островного региона проголосовал на избирательном участке №323, сообщил он в своём телеграм-канале.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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«Мы создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно. Желаю кандидатам честной конкурентной борьбы», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах в основной день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ к 12:00 по местному времени (04:00 мск) явка составила 28,09%.