Иркутск, 19 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Иркутской области 19 сентября по состоянию на 10:00 местного времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 20,83%. Как сообщает территориальный избирком, к этому времени на участки пришёл уже 384 311 человек).

Congress of local and regional authorities Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского (41,6%), Катангского (38%) районов. В Иркутске на избирательные участки пришли 19,92% (92 181 избиратель).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня голосования в Иркутской области (18 сентября 2021 года) явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 10,86%. По итогам второго она удвоилась (19,41%).

Читайте также: В Иркутской области явка на выборы составила 19,41%

regnum.ru/admin/news/translation/3372486.html