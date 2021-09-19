Кызыл, 19 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 11 277 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Из 62 заболевших мужчин — 21, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 19, от 18 до 49 лет — 22, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 7», — отметили в минздраве.

За сутки госпитализировано 16 пациентов. Всего к настоящему времени в стационарах Кызыла лечатся 254 больных, из которых 67 находятся в тяжёлом состоянии. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда достигла почти 75%. На амбулаторном лечении по состоянию на 19 сентября остаются 257 пациентов.