Кемерово, 19 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 165 случаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 171 пациент выздоровел, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 55 080 случаев заражения коронавирусом, 52 457 человек выздоровели, 1235 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 1388 пациентов с диагнозом COVID-19.