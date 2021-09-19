Иркутск, 19 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Член ЦИК России Андрей Шутов, курирующий Иркутскую область, оценил ход голосования в регионе. Он уже побывал 17 и 18 сентября с рабочим визитом в Тулуне и Нижнеудинске, сообщает избирком Приангарья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Выборы проходят спокойно и на достойном уровне. В штатном режиме работают как участковые, так и территориальные избирательные комиссии. Конечно, люди перегружены, поскольку выборы проходят в три дня, но это никак не мешает работать должным образом», — отметил член Центризбиркома.

Он посетил около 20 участковых комиссий. По словам Андрея Шутова, на избирательных участках присутствует большое количество наблюдателей, что делает процесс голосования более прозрачным и открытым. Также он подчеркнул, что значительно расширены избирательные права граждан:

«Этому способствуют механизм «Мобильный избиратель», трехдневное голосование».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго дня голосования в Иркутской области (18 сентября 2021 года) явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы удвоилась, составив 19,41%.

Сегодня, 19 сентября, в решающий день голосования, в Иркутской области работает 1881 участковая комиссия (включая 15 временных в больницах и 5 в СИЗО).

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