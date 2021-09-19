Оренбург, 19 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области по состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 18 сентября явка на выборах депутатов Госдумы составила 27,26%. За два дня на избирательные участки для выражения гражданской позиции пришли 415 147 избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

Kurgan.izbirkom.ru Выборы

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На избирательных участках 142 округа проголосовали 28,41% (146 414 избирателей), 143 округа — 28,68% (149 206 избирателей), 144 округа — 24,53% (119 527 человек).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Кроме того, в ряде муниципальных образований выбирают депутатов местных советов, а в Новоорском поссовете Новоорского района, Нежинском и Пригородном сельских советах Оренбургского района выбирают глав.