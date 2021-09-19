Якутск, , 07:30 — REGNUM Явка на выборы депутатов Госдумы РФ в Якутии на 12:00 местного времени (06:00 мск) 19 сентября составила 34,98%. Свой выбор сделали 231 646 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: В Якутии на выборы приходили избиратели с COVID-19

Самые активные избиратели в Анабарском (64,55%), Оленёкском (57,51%), Горном (52,43%), Усть-Алданском (50,59%) и Верхневилюйском районах Якутии (51,24%). Низкая явка в Якутске (29,7%), Мирнинском (27,29%) и Алданском (31,1%) районах республики.

Активность населения Якутии на этих выборах значительно ниже, чем на голосовании за поправки в Конституцию РФ в 2020 году, когда к полудню третьего дня голосования на избирательные участки пришли 43,66% граждан с правом выбирать. В 2016 году 18 сентября за депутатов Госдумы к этому времени проголосовали 18,95% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько избирателей Якутска с подтверждённым диагнозом COVID-19 решили не смотря на это прийти и проголосовать. После визитов на избирательные участки коронавирусных больных помещения пришлось полностью дезинфицировать.