Пекин, 19 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Специалисты Китайского пилотируемого космического агентства успешно завершили перестыковку грузового корабля «Тяньчжоу-2» с базовым модулем китайской космической станции «Тяньгун». Об этом сообщает газета China Daily.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

Целью этой операции была смена стыковочного люка перед прибытием следующего грузового корабля. Перестыковка прошла в автоматическом режиме. Сообщается, что «Тяньхэ» и состыкованный с ним корабль находятся в хорошем состоянии.

Базовый модуль китайской орбитальной станции был запущен в апреле 2021 года. В конце мая к станции отправился грузовой корабль «Тяньчжоу-2», в июне — первая пилотируемая миссия на корабле «Шэньчжоу-12».

17 сентября корабль «Шэньчжоу-12» с тремя китайскими космонавтами успешно вернулся на Землю. Следующая пилотируемая миссия к орбитальной станции Китая запланирована на октябрь текущего года.