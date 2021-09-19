Нижний Новгород, 19 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа на выборах максимальная явка за два дня составила 57,68%, минимальная — 23,52%. Это следует из данных портала ГАС «Выборы» на 19 сентября 07:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM
В Чебоксарах

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Среди регионов наибольшая активность избирателей зарегистрирована в Татарии: за два дня здесь гражданский долг исполнили 57,68%. В тройке лидеров также Башкирия (46,35%) и Мордовия (45,77%).

В топ-5 вошли Пензенская область и Чувашия, где за два дня голосования свой выбор сделали соответственно 39,68% и 36,12%.

Минимальная явка среди регионов Поволжья зарегистрирована в Пермском крае — 23,52%.

Явка в регионах Поволжья (17 — 18 сентября).

Данные системы ГАС «Выборы»

Регион ПоволжьяЯвка1Татария57,68%2Башкирия46,35%3Мордовия45,77%4Пензенская область39,68%5Чувашия36,12%6Саратовская область35,36%7Удмуртия28,19%8Оренбургская область27,26%9Марий Эл27,25%10Самарская область26,61%11Кировская область26,54%12Нижегородская область26,1%13Ульяновская область26,04%14Пермский край23,52%