Нижний Новгород, 19 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа на выборах максимальная явка за два дня составила 57,68%, минимальная — 23,52%. Это следует из данных портала ГАС «Выборы» на 19 сентября 07:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM В Чебоксарах

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Среди регионов наибольшая активность избирателей зарегистрирована в Татарии: за два дня здесь гражданский долг исполнили 57,68%. В тройке лидеров также Башкирия (46,35%) и Мордовия (45,77%).

В топ-5 вошли Пензенская область и Чувашия, где за два дня голосования свой выбор сделали соответственно 39,68% и 36,12%.

Минимальная явка среди регионов Поволжья зарегистрирована в Пермском крае — 23,52%.

Явка в регионах Поволжья (17 — 18 сентября).

Данные системы ГАС «Выборы»

Регион Поволжья Явка

1 Татария 57,68%

2 Башкирия 46,35%

3 Мордовия 45,77%

4 Пензенская область 39,68%

5 Чувашия 36,12%

6 Саратовская область 35,36%

7 Удмуртия 28,19%

8 Оренбургская область 27,26%

9 Марий Эл 27,25%

10 Самарская область 26,61%

11 Кировская область 26,54%

12 Нижегородская область 26,1%

13 Ульяновская область 26,04%