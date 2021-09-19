Явка в Поволжье за два дня: данные по регионам
Нижний Новгород, 19 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа на выборах максимальная явка за два дня составила 57,68%, минимальная — 23,52%. Это следует из данных портала ГАС «Выборы» на 19 сентября 07:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Среди регионов наибольшая активность избирателей зарегистрирована в Татарии: за два дня здесь гражданский долг исполнили 57,68%. В тройке лидеров также Башкирия (46,35%) и Мордовия (45,77%).
В топ-5 вошли Пензенская область и Чувашия, где за два дня голосования свой выбор сделали соответственно 39,68% и 36,12%.
Минимальная явка среди регионов Поволжья зарегистрирована в Пермском крае — 23,52%.
Явка в регионах Поволжья (17 — 18 сентября).
Данные системы ГАС «Выборы»