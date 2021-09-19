Иркутск, 19 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. По итогам второго дня голосования (18 сентября 2021 года) в Иркутской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы удвоилась, составив 19,41%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщает избирком Приангарья, на 20:00 местного времени на проголосовали 357 663 человека.

Высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 36,5%, Балаганского 38,48%, Аларского районов 33,65%. В Иркутске на избирательные участки пришли 18,95% (87 544 избирателя).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября, по итогам первого дня голосования в Иркутской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 10,86%.

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