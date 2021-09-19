Томск, 19 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. На третий день голосования, 19 сентября, в Томской области явка на 10:00 (местное время) на выборах в Законодательную думу региона составила 23,41%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации, ссылаясь на данные избиркома.

Tomsk.gov.ru Томск

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Явка на выборах в Госдуму РФ по округу № 181 — 24,10%, по округу № 182 — 23,83%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит 17−19 сентября. В регионе зарегистрирован 760 751 избиратель.