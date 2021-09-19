Париж, , 07:17 — REGNUM Детали соглашения в сфере безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы в ходе встречи на высшем уровне Группы семи (G7) в июне текущего года в английском Корнуолле без ведома президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 18 сентября сообщила газета The Sunday Telegraph.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, в подготовке соглашения и сделки в рамках AUKUS принимал участие экс-глава британского МИД Доминик Рааб. При этом политик совершенно не принял во внимание предупреждения о том, что сделка отрицательно скажется на взаимоотношениях Лондона с Пекином и Парижем.

Саммит G7 состоялся в графстве Корнуолл на юге Великобритании с 11 по 13 июня. В нём приняли участие руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В качестве гостей на саммит были приглашены лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР. После саммита все документы, касающиеся соглашения по AUKUS получили в британском правительстве гриф «совершенно секретно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ложью заявления о согласовании США с Францией деталей создания альянса AUKUS и сделки по подлодкам

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