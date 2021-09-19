Новосибирск, 19 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Новосибирске автомобиль въехал в фонарный столб и загорелся. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

ДТП

Уточняется, что авария произошла накануне, 18 сентября, в Железнодорожном районе Новосибирска.

«Volkswagen Polo ехал со стороны Димитровского моста в сторону Вокзальной магистрали. У дома №2 по улице Депутатская иномарка въехала в фонарный столб и загорелась. Водитель и два пассажира погибли на месте происшествия», — пишет СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.