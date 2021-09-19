Пермь, 19 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Пермском крае за два дня проголосовали 466 180 избирателей. Средняя явка по состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 18 сентября — 23,52%. Об этом сообщает крайизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Наиболее активен электорат в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Юсьвинском муниципальном округе (42,47%, 38,15%, 35,49% соответственно). Самая низкая активность отмечена в Краснокамском городском округе (20,81%), в Перми (19,25%) и Александровском муниципальном округе (18,74%).

В Перми за два дня (17−18 сентября) в выборах приняли участие 19,25% избирателей (148 567 человек). Самая высокая явка — в Ленинском (24,97%).

Напомним, в Пермском крае 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ, Заксобрания и ряда гордум.