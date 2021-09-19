Новосибирск, 19 сентября 2021, 07:06 — REGNUM Председатель новосибирской региональной избирательной комиссии Ольга Благо проверила работу участковых комиссий №2001 и №2002 в Центральном районе. Об этом сообщил «Вестник» избиркома.
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«Ольга Анатольевна отметила доброжелательную обстановку на избирательных участках», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, что на территории региона проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.