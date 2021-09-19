Благовещенск, 19 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Амурской области определяют территории населённых пунктов, которые часто заливает паводковыми водами. Эти работы будут стоить 148 млн рублей, в том числе в этом году — 67 млн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе правительства региона.

Тимин Евгений Паводок

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Зоны подтопления уже определили в 15 населённых пунктах из 213, где необходимо это сделать.

«По результатам проведения открытых конкурсов нам удалось сэкономить 29,9 млн. рублей. Этих средств хватит на определение границ зон затопления на территориях дополнительных 13 населённых пунктов. Всего из областного бюджета на данную работу предусмотрено финансирование в размере 148 млн. рублей, в текущем году — 67 млн. рублей», — рассказал министр природных ресурсов области Дмитрий Лужнов.

По словам губернатора региона Василия Орлова, полностью завершить определение границ затопления во всех 213 населённых пунктах области планируется до конца 2022 года.

«В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. Такие ограничения позволят минимизировать ущерб наносимый паводками», — пояснил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года большая вода заставила покинуть свои дома 3690 амурчан (1140 из них — дети). Урон, нанесённый водой, оценивали в 1677 жилых домах.