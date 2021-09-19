Новосибирск, 19 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области явка на выборах на 10:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 20,50%. К этому времени проголосовали 442 283 новосибирца. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Izbirkom54.nso.ru Выборы в Новосибирске

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«Округ №135 — проголосовали 112 702 избирателя (20,91%); округ №136 — проголосовали 113 074 избирателя (20,37%); округ №137 — проголосовали 118 890 избирателей (22,90%); округ №138 — проголосовали 97 817 избирателей (17,94%)», — уточнили в избиркоме.

Явка по Новосибирску — 14,40% (проголосовали 174 745 избирателей).

Отметим, что по данным на 20:00 18 сентября избирательные участки посетили 415 770 человек — 19,28%.

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