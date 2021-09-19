Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В избиркомы Свердловской области за 17−18 сентября поступило 12 жалоб. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

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Из них одна подтвердилась. На участке № 1377 в Железнодорожном районе Екатеринбурга член комиссии с правом совещательного голоса заявил о том, что во время запечатывания сейф-пакета была нарушена его целостность, в частности, удалена индикаторная пломба. Сотрудник потребовал признать бюллетени в этом сейф-пакете недействительными.

«Факты, изложенные в обращении, подтвердились, и будут учтены при подсчёте голосов», — отметили в комиссии.

Ещё по трём жалобам идут проверки. А восемь жалоб не подтвердилось.