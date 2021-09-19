Кемерово, , 06:53 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 20:00 (время местное) 18 сентября, избирательные участки посетили 1 107 095 человек, что составило 57,23%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Выборы Kamchatka-krai.izbirkom.ru

Явка по избирательным округам: округ №101 — проголосовали 294 357 избирателей (60,43%); округ №102 — проголосовали 300 202 избирателя (62,84%); округ №103 — проголосовали 291 542 избирателя (61,39%); округ №104 — проголосовали 220 994 избирателя (44,69%).

Отметим, что по данным на 20:00 17 сентября, избирательные участки Кузбасса посетил 656 621 человек, что составило 33,74%.

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