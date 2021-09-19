Челябинск, , 06:46 — REGNUM В Челябинской области утром 19 сентября начали работу 2303 избирательных участка. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Свои двери они открыли в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Из них 2285 постоянных и 18 временных. Отметим, временные комиссии не работали 17 и 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбирают депутатов Госдумы, кроме того, в регионе проводятся довыборы депутата областного Заксобрания по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13, а также 93 муниципальных кампании. За первые два дня в области проголосовали 27,27% граждан.