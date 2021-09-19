Новосибирск, 19 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на 20:00 (время местное) 18 сентября, избирательные участки посетили 415 770 человек. Это составляет 19,28%, передаёт ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17−19 сентября 2021 года в России — трансляция»

"Явка в Новосибирской области по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 106 705 избирателей (19,82%); округ №136 — проголосовали 106 270 избирателей (19,15%); округ №137 — проголосовали 111 523 избирателя (21,49%); округ №138 — проголосовали 91 272 избирателя (16,75%)», — уточнили в избиркоме.

Отметим, что по данным на 20:00 17 сентября явка новосибирских избирателей составляла 10,35%.

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