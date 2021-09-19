Ульяновск, 19 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области за два дня на избирательные участки пришли более 252 тыс. жителей. Такие данные опубликованы на портале ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ulyanovsk.izbirkom.ru В Ульяновской области после закрытия избирательных участков члены комиссий переместили бюллетени из ящиков для голосования в сейф-пакеты

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По данным на 19 сентября (06:030 мск), в Ульяновской области за два дня, 17 — 18 сентября, проголосовали 26,04%. Свой гражданский долг исполнили 252 119 жителей региона.

Отметим, что в первый день голосования свой выбор сделали более 138 тыс. человек, явка составила 14,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, помимо депутатов Госдумы, также выбирают губернатора. Кроме того, проходят довыборы в Димитровграде, Сенгилеевском и Чердаклинском районах. Всего сформировано 979 избирательных участков.