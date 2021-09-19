Биробиджан, , 06:33 — REGNUM К 12:00 по местному времени (05:00 по мск) 19 сентября на избирательные участки Еврейской автономии пришли 48,4% избирателей. Это более 60 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По-прежнему самую высокую активность демонтируют жители Ленинского района ЕАО, где явка составила 62,67%. В Биробиджанском районе избирательные участки посетили 58% жителей с правом голоса, в Октябрьским — почти 56%, в Смидовичском — 50,57%. Самая низкая явка в Биробиджане (44%) и Октябрьском районе (42,31%).

На выборах в Госдуму в 2016 году к 12.00 18 сентября проголосовали 16,5% избирателей. Во время голосования за поправки в Конституцию РФ (2020 год) явка на это время 1 июля составляла 65,13%.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 утра основного дня голосования 19 сентября в ЕАО участки успели посетить 54 714 избирателей или 44,07%.