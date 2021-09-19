Буэнос-Айрес, , 06:25 — REGNUM Позицию Аргентины в споре с Великобританией о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов поддержали участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом сказано в опубликованном 19 сентября заявлении саммита организации.

Флаг Аргентины

Участники сообщества заявили о самой решительной поддержке законных прав Аргентинской Республики в споре с Великобританией о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими просторами.

В документе сказано также о заинтересованности стран Латинской Америки в возобновлении переговоров между Аргентиной и Великобританией и Северной Ирландией, с целью как можно скорее прийти к окончательному решению данного территориального спора мирным путём.

Напомним, Мальвинские (Фолклендские) острова — это архипелаг, состоящий из двух крупных и около 700 мелких островов, который более 200 лет является предметом территориального спора между Аргентиной и Соединённым Королевством.

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