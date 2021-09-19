Чебоксары, 19 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам двух дней голосования наибольшая активность избирателей отмечена в Яльчикском районе, минимальная — в городах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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За два дня, 17 — 18 сентября, на избирательные участки пришли 36,11% избирателей. Максимальная явка отмечен в Яльчикском районе, где гражданский долг исполнили 69% избирателей, на втором месте по активности — Янтиковский район с явкой в 63,5%.

Антилидерами являются города Шумерля и Новочебоксарск, где за два дня проголосовало 26% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября явка на выборах в Чувашии составила 20,65%, на тот момент с выбором определились 187 тыс. жителей. В числе лидеров по уровню явки были Яльчикский, Янтиковский и Порецкий районы.

Напомним, в Чувашии выбирают депутатов Госдумы России и Госсовета республики. Также проходят выборы в органы местного самоуправления.