Пекин, 19 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё семеро числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского судна на юго-западе Китая. Об этом 19 сентября сообщает телеканал CGTN.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

ЧП произошло в китайской провинции Гуйчжоу на реке Бэйпаньцзян около 17:00 по местному времени. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется, что на настоящее время удалось спасти 31 человека.

Обстоятельства и причины кораблекрушения устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух судов вблизи побережья китайской провинции Чжэцзян, в результате которой без вести пропали девять человек.