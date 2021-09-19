Красноярск, , 06:01 — REGNUM В Красноярском крае 19 сентября в 8 часов по местному времени стартовал заключительный день голосования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, в регионе работают 2147 избирательных участков.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ещё 14 временных участков в больницах будут открыты только сегодня, 19 сентября с 8 до 20 часов. Всего за выборами на избирательных участках наблюдают около 5 тыс. человек.

Напомним, жители региона выбирают депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края. В городах, районах и сельсоветах края также проходят около 40 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, за два предыдущих дня явка в Красноярском крае составила 22,3%. По данным регионального избиркома, своим правом голоса воспользовались более 460 тыс. местных жителей.

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